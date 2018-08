Quest kauft erstmals in der Mainmetropole ein

Die Projektentwicklungsgesellschaft Quest Investment Partners hat das im Jahr 1910 ursprünglich als Hotel errichtete Haus Hohenzollern in Frankfurt erworben. Das siebengeschossige Gebäude ist die erste Immobilie in Frankfurt und befindet sich in der Düsseldorfer Straße 1-7/Niddastraße 71-75, mitten im Herzen der Mainmetropole. Rund 7.200 m² vermietbare Fläche stehen unter dem Dach des historischen Objekts zur Verfügung. Bisheriger Eigentümer war die Gateway Real Estate, die die Immobilie im Sommer 2016 erworben hatte, um sie zu revitalisieren und langfristig im Bestand zu halten [wir berichteten]. Diesen Part übernehmen nun die Hamburger.

.

Für das Büro- und Geschäftshaus Hotel Hohenzollern ist geplant, die historische Fassade mit ihren diversen Stil- und Bauelementen denkmalgerecht zu sanieren. Im Inneren werden die leer stehenden Büro- und Gewerbeflächen sowie die Erschließungsbereiche renoviert und in einen technisch zeitgemäßen Zustand versetzt. Damit einher geht auch die komplette Neustrukturierung der Erdgeschosszone, für die offene und großzügige Zugänge zu den Büroflächen in den oberen Etagen geplant sind.



Zur Attraktivität der Lage tragen künftig auch die von der Stadt Frankfurt beschlossenen Maßnahmen zur Errichtung neuer Gastronomie- und Retailflächen in unmittelbarer Umgebung des Hauses bei.



Quest Investment Partners hat das Gebäude von der Gateway Real Estate AG erworben und wurde bei der Transaktion exklusiv von Cushman & Wakefield LLP und Jebens Mensching LLP beraten.