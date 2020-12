Quest kauft Berliner Duke im Zeitungsviertel

Quest Investment Partners hat eine weitere Immobilie in Berlin erworben. Das neungeschossige Büro- und Geschäftshaus in der Markgrafenstraße 62-63 stammt aus dem Jahr 1999 und verfügt über rund 7.600 m² vermietbare Fläche. Knapp 7.000 m² entfallen auf Büroflächen, der Rest verteilt sich auf Einzelhandels- und Gastronomieflächen im Erdgeschoss. Hinzu kommen 42 Tiefgaragenstellplätze im Untergeschoss. Aktuell ist das Multi-Tenant-Gebäude vollvermietet und beherbergt zehn Mieter, von denen das Forschungszentrum Jülich größter Einzelmieter ist. Verkäufer des Hauses sind zwei süddeutsche Family Offices. Über den Kaufpreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart. Quest plant, das Objekt im Laufe der nächsten Jahre zu sanieren.

