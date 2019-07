Quest kauft am Rödingsmarkt

Quest Investment Partners haben im Rahmen eines Asset Deals mit dem Rödingsmarkt 39 in Hamburg ein weiteres Bürogebäude in der Hafenspange, dem Gebiet zwischen Hafen und HafenCity, erwerben können. Verkäufer des aus den 1950er Jahren stammenden Gebäudes ist eine Erbengemeinschaft. In dem sechsgeschossigen Bürogebäude mit rund 5.200 m² Fläche wird das Erdgeschoss als Einzelhandelsfläche genutzt, rund 1.300 m² entfallen auf Lagerflächen in den Kellergeschossen. 96 Prozent der Fläche ist größtenteils kurzfristig vermietet. Zu der Immobilie gehören zudem 30 PKW-Stellplätze.

