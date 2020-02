Quest eröffnet neue Niederlassung in Frankfurt

Quest Investment Partners wird nach Hamburg und Berlin im Sommer 2017 [wir berichteten] nun auch eine Niederlassung in Frankfurt eröffnen und holt sich dafür Martin Schwientek (43) und Simon Speidel (45), die die Niederlassung in der Mainmetropole künftig leiten sollen. Die beiden erfahrenen Projektentwickler haben zusammen bei Jones Lang LaSalle SE an verschiedenen Großprojekten gearbeitet, verfügen über ein exzellentes Netzwerk und eine breite Kenntnis des Immobilienmarktes im Rhein-Main-Gebiet.

.