Elbhof: Schneller Exit für Quest Investment Partners

Im November erworben, im Mai schon wieder verkauft: Quest Investment Partners hat den Hamburger Elbhof bereits wieder weitergereicht. Nachdem im Dezember 2016 ein neuer Mietvertrag über zehn Jahre mit dem Bestandsmieter Serviceplan für die Gesamtfläche von 7.150 m² abgeschlossen wurde, konnte das Team von Quest kürzlich den Exit aus dem Investment sichern. Käufer ist ein ausländisches Family Office, das von Albrecht Gebrüder & Co. beim Ankauf beraten wurde. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Der Einzug des Mieters in die bis dato leerstehenden Flächen im hinteren Gebäudeteil, dem ehemaligen Speicher von ca. 3.000 m², ist für September dieses Jahres geplant. Quest führt das hierfür nötige Projektmanagement durch und wird das Objekt am Steinhöft 9 schlüsselfertig übergeben. Die Übergabe des Gebäudes an den Käufer ist Ende des dritten Quartals 2017 geplant.