Quest veräußert Bremer Ansgari Haus an La Française

Das Ansgari Haus in Bremen hat einen neuen Besitzer. Quest Investment Partners hat die vollständig vermietete Immobilie an die Investmentfirma La Française Real Estate Partners International verkauft. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Hauptmieter in dem fünfgeschossigen Gebäude in 1A-Lage sind der Co-Working-Anbieter Spaces mit 3.200 m² auf fünf Etagen inklusive Dachterrasse sowie das Premium-Damenmodehaus AppelrathCüpper, das auf drei Etagen verteilt 2.400 m² Verkaufsfläche nutzt. „Das Ansgari Haus in einer der frequenzstärksten Lagen Bremens wird mit den beiden prominenten Hauptmietern die Innenstadt neu beleben und neue Impulse setzen“, ist Jan Rouven Künzel, geschäftsführender Gesellschafter von Quest Investment Partners, überzeugt.

.