Quest erwirbt Kreuzberger Emmler Lofts von Fortis

Die Projektentwickler von Quest Investment Partners haben in Berlin-Kreuzberg die Emmler Lofts erworben. Verkäufer der Büro- und Einzelhandelsimmobilie mit rund 5.000 m² Mietfläche ist die Fortis Real Estate Investment GmbH, die exklusiv von der Catella Property GmbH beraten wurde. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

.