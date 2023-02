Quest holt O2 Telefónica ins Tichelhaus

Quest Investment Partners hat für sein jüngstes Bauprojekt an der Willy-Brandt-Straße mit dem Mobilfunkanbieter O2 Telefónica einen bonitätsstarken Mieter für die Büroflächen an Land gezogen. Das Unternehmen wird nach Fertigstellung des Neubauprojekts die kompletten 7.000 m² des Tichelhauses übernehmen und seinen Standort in der City Nord aufgeben.

