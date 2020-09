Quest Funds vermietet Fondsimmobilie in Hamburg-Blankenese

Der Fonds- und Asset Manager Quest Funds hat am Bahnhofsplatz im vornehmen Hamburg-Blankenese eine Gewerbeimmobilie mit rund 1.800 m² neu positioniert und die Büroflächen vollvermietet. Neuer Hauptmieter ist die Hamburger Volksbank, die im Oktober 2020 ihr FinanzKontor Blankenese eröffnet, ein zweigeschossiges Kundencenter auf rund 600 m². Zu den weiteren neuen Mietern gehören Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte, ein Finanzdienstleister sowie eine Praxis für Kieferorthopädie.

Die Immobilie am Erik-Blumenfeld-Platz 27b ist Teil eines acht Einheiten umfassenden Gebäudeensembles mit insgesamt 22.500 m2 Mietfläche. Dazu gehören Wohnungen, Büros und Arztpraxen sowie Einzelhandel und Gastronomie. Die anderen Häuser des Ensembles sind vollvermietet.



Im diesem Haus kam es nach dem Auszug des vorigen Einzelmieters zum zwischenzeitlichen Leerstand. Die Asset Manager von Quest Funds haben das Objekt für eine Multi-Tenant-Nutzung umgebaut und damit auf die lokale Nachfrage reagiert.



Im stark frequentierten Bahnhofquartier Blankenese eröffnet die Hamburger Volksbank am 14. Oktober dieses Jahres ein hochwertiges neues Kompetenzzentrum für Privat- und Firmenkunden mit Eventfläche und Workspace. Dazu gehört die 24/7 zugängliche vollautomatische Schließfachanlage mit rund 670 Schließfächern und separatem Eingang. Es ist die erste Anlage dieser Art der Hamburger Volksbank. Der Name „FinanzKontor“ entstand infolge einer öffentlichen Umfrage unter Blankenesern in Zusammenarbeit mit dem Lokalmagazin „Klönschnack“.