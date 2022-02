Quest Funds steigert AuM auf 1,5 Mrd. Euro

Die Immobiliengesellschaft hat 2021 Büroimmobilien im Wert von knapp einer halben Milliarde Euro für institutionelle Investoren übernommen. Die Assets under Management der aktuell 13 gemanagten Fonds beliefen sich zum Jahresende auf 1,5 Mrd. Euro, was einem Zuwachs von 25 % entspricht.

.

Bei den Büroimmobilien für institutionelle Investoren handelt es sich ausschließlich um Büroobjekte in den deutschen Top-4-Städten Hamburg, Berlin, München und Frankfurt. Die Investitionen erfolgten im Rahmen von zwei unterschiedlichen Spezial-AIF, für die Quest Funds als Asset Manager tätig ist. Im gleichen Zeitraum hat das Unternehmen Büro- und Gewerbeimmobilien aus verwalteten Fonds mit zusammen über 32.000 m² Fläche in Brüssel [wir berichteten] und Hamburg [wir berichteten] für insgesamt ca. 150 Mio. Euro veräußert.



„Das Angebot an Premium-Objekten am Markt ist knapp. Mit unserer Schwestergesellschaft Quest Development haben wir allerdings einen hervorragenden Zugang zu entsprechenden Neubauten und modernisierten Bestandsimmobilien. Wir kennen die Immobilien und deren Potenziale somit genau. ESG-Aspekte können somit schon in der Konzeption berücksichtigt werden für unsere Fonds“, sagt sagt Roland Holschuh, geschäftsführender Gesellschafter.



Die gemeinsamen Assets under Management der Quest Development und Quest Funds belaufen sich auf 3,4 Mrd. Euro. Der Bereich Development weist zum Jahresende 1,9 Mrd. Euro Assets under Management aus.