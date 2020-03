Quest feiert Debüt in München

Quest Investment Partners feiern mit einem Investment in der Ludwigsvorstadt ihr Debüt in der bayerischen Landeshauptstadt. Die Hamburger haben das „Fritz“ bereits Anfang 2019 erworben, den Deal aber erst in diesem Jahr bekanntgegeben und in dieser Zeit die Baugenehmigung für die beiden zusätzlichen Vollgeschosse erwirkt. Der Start für die vollumfängliche Revitalisierung erfolgt nach Plänen des Architekturbüros CSMM in den nächsten Monaten.

