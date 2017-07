Quest erwirbt dritte Immobilie in der Willy-Brandt-Straße

Willy-Brandt-Straße 69

Quest Investment Partners hat das Büro- und Geschäftshaus in der Willy-Brandt-Straße 69 von der DWI-Gruppe erworben. Der zentrale Standort nahe dem Rödingsmarkt befindet sich am Hamburger Hafenrand, einem Gebiet, welches die Innenstadt mit der HafenCity verbindet. Das Haus mit Blick auf die Elbphilharmonie und Gebäude der Cremon-Halbinsel wird rückwärtig durch das historische Nikolaifleet begrenzt. Mit dem zuletzt übernommenen Bürohaus gehören nunmehr drei Objekte entlang der Hamburger Willy-Brandt-Straße zum Portfolio des Hamburger Projektentwicklers [Neugründung Quest kauft prominente Gebäude in Hamburg].

Wir informieren Sie per

Deutsche Pfandbriefbank AG pbb Deutsche Pfandbriefbank Quest Hamburg

Die ca. 4.687 m² Mietfläche ist zu 100 Prozent vermietet, Hauptmieter ist die Holcim AG. Aufgrund der weiter sinkenden Leerstandsrate wächst der Druck auf die Mieten innerhalb des Wallrings stetig. Die Willy-Brandt-Straße 69 stellt daher eine weitere wichtige Potentialfläche dar. „Wir sind überzeugt, dass die positive Entwicklung der Hafenrandlage zwischen City und Speicherstadt in den nächsten Jahren anhält und wir das Potential dieser Immobilie langfristig heben können", sagt Jan Rouven Künzel, geschäftsführender Gesellschafter der Quest Investment Partners.



Die Finanzierung der Transaktion hat die pbb Deutsche Pfandbriefbank AG (Zum Unternehmensportrait / Kontaktdaten)">pbb Deutsche Pfandbriefbank AG bereitgestellt. Bei dem Erwerb des Gebäudes von der DWI-Gruppe war das Hamburger Investment Team von Angermann vermittelnd tätig.