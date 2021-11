Quest erwirbt weitere Immobilie in Frankfurt von MEAG

Quest Investment Partners hat das Gewerbe- und Wohngebäude Friedrich-Ebert-Anlage 54 in Frankfurt im Rahmen eines Asset Deals von der MEAG erworben.

.

Die Immobilie in sehr guter Lage zwischen dem Central Business District und dem begehrten Westend stammt aus dem Jahr 2002 und verfügt über eine Büro-Mietfläche von rund 3.800 m². Zum Gebäude gehören 29 Tiefgaragenplätze. Nach Auszug des aktuellen Hauptmieters im Juli 2022 beabsichtigt der neue Eigentümer das architektonisch markante Gebäude optisch aufzuwerten und die Büroflächen zu repositionieren. Der Grundriss mit 570 m² pro Etage lässt sich flexibel nutzen. Ob Multi-Tenant oder Einzelmieter: Die Flächen eignen sich als Einzel-, Doppel- oder Open-Space-Büro.



Das Objekt ist wie ein Dreieck in den Straßenverlauf eingefügt und bietet neben spannender Architektur und Toplage einen exquisiten Blick auf die Frankfurter Skyline, die gegenüberliegende Parkanlage sowie die Frankfurter Messe. Es passt optimal in unser Frankfurter Portfolio mit außergewöhnlichen Immobilien wie der ehemaligen Bahnpyramide, dem Hotel Hohenzollern am Hauptbahnhof und dem Neubau Kreisler“, erläutert Luis Walther-Kraft, Head of Transactions & Partnering bei Quest Investment Partners.



„Als Vermögensmanager von Versicherungen konzentrieren wir uns in der Kapitalanlage auf Immobilien mit sehr guter Qualität in absoluten Top-Lagen. Damit können wir jederzeit attraktiv von unseren Optionen Gebrauch machen“, kommentiert Katrin Hupfauer, Head of Real Estate Transactions der MEAG.



Durch seine zentrale Lage ist das Objekt an alle Verkehrswege optimal angebunden: Die U-Bahn-Haltstelle „Messe“ ist nur eine Gehminute entfernt, der internationale Flughafen in zehn, der Hauptbahnhof in drei Minuten mit dem Auto erreichbar.

BNP Paribas Real Estate hat als Makler im Auftrag der MEAG ein strukturiertes Bieterverfahren durchgeführt. Für Quest Investment Partners waren SNP Schlawien rechtlich, Hansa Partner Rommel & Meyer steuerlich sowie Bohnzirlewagen technisch beratend tätig.