Die Projektentwicklungs- und Investmentgesellschaft Quest Investment Partners übernimmt zum 30. Juni 2021 die Mehrheit an dem 1987 gegründeten Property Manager Albrecht Gebrüder & Co. mit Sitz in Hamburg und Berlin. Damit expandiert das Immobilienunternehmen weiter und steigt neben der Projektentwicklung und dem Fondsgeschäft in seinen dritten Geschäftsbereich ein.…

[…]