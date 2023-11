Quellenhof Aachen: weiterer Schritt in die Moderne

Mit der abgeschlossenen Modernisierung der dritten Etage gab es im Quellenhof in Aachen bereits im Frühling 2023 einen wichtigen Meilenstein. Nun ist ein weiterer erfolgt. Asset Manager Jagdfeld Real Estate verkündet den Abschluss der umfassenden Sanierung aller öffentlichen Bereiche im von ihm gemanagten Parkhotel.

Saniert wurden die Bereiche rund um Lobby, Kamin- und Teehalle des Hotels sowie die Tagungsräume. Dabei haben die Handwerker das Gestaltungskonzept der international renommierten Interior-Designerin Anne Maria Jagdfeld in mehrmonatiger akribischer Detailarbeit umgesetzt. Böden, Decken und Wände wurden vollständig überarbeitet beziehungsweise erneuert. Anschließend wurden die Räume mit neuen Möbeln, Vorhängen und energiesparender Beleuchtung ausgestattet. Ein möglichst ressourcenschonendes Refurbishment stand dabei im Vordergrund, so dass viel aufbereitet werden konnte, statt es entsorgen zu müssen. Das Investitionsvolumen beläuft sich auf etwa 630.000 Euro.



Die Sanierung der öffentlichen Bereiche folgt auf die Modernisierung von 33 Zimmern und Suiten im Parkhotel, die Jagdgeld im März 2023 abgeschlossen hat [wir berichteten]. Damals investierte Jagdfeld Real Estate knapp drei Millionen Euro und wandelte 39 Zimmer in der dritten Etage des Hotels in neue 27 Zimmer und sechs Suiten um.



Der Quellenhof gehört zu den renommierten und traditionsreichen Hotels in Aachen. Seine Wurzeln reichen zurück bis zum 1916 eröffneten Hotelpalast Aachener Quellenhof. Jagdfeld Real Estate managt das jetzige Parkhotel Quellenhof Aachen seit 1999 im Auftrag einer Eigentümergesellschaft. Diese Gesellschaft entschied 2019, das Haus ab 2020 in eigener Regie als individuelles Grand-Hotel zu führen. Seither wird der Quellenhof mit seinen 122 Zimmern und Suiten im laufenden Betrieb behutsam wie umfassend modernisiert.