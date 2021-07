Entspannung auf dem Hamburger BÃ¼roflÃ¤chenmarkt

Mit einem Gesamtflächenumsatz im ersten Halbjahr 2021 von ca. 228.000 m² liegt der Büroflächenmarkt knapp 35 % über dem Ergebnis des vergleichbaren Vorjahreszeitraums. „Zur Wahrheit gehört aber auch, dass das durchaus erfreuliche Resultat immer noch 27,6 % hinter dem Vor-Corona-Niveau des Jahres 20219 liegt“, ergänzt Oliver Horstmann, Mitglied der Geschäftsleitung bei Engel & Völkers Commercial Hamburg.

.

Insgesamt bietet seiner Meinung nach der leicht gestiegene Leerstand auf 3,8 % (0,7 Prozentpunkte) ein besseres, aber immer noch nicht ausreichendes Angebot. Die Durchschnittsmiete liegt aktuell bei 17,90 Euro/m² (+ 20 Cent), die Spitzenmiete ist im Vergleich zum Halbjahr 2020 um 50 Cent auf 31,00 Euro/m² gestiegen. Der langjährig erfahrene Marktexperte sieht in den guten und sehr guten Lagen weiterhin ein Unterangebot an attraktiven Flächen und spricht dort von einem „Vermietermarkt“.



Da zahlreiche Unternehmen in den zurückliegenden Monaten ihre Strategie den Marktgegebenheiten in der aktuellen Situation angepasst haben, erwartet Engel & Völkers Commercial Hamburg nach „Zeiten der Verunsicherung“ in der Hansestadt einen Büroflächenumsatz für das Gesamtjahr von ca. 475.000 m². Das würde einer Steigerung von rd. 37,7 % gegenüber dem Jahr 2020 (345.000 m²) entsprechen.



Weitere Marktentwicklungen im ersten Halbjahr 2021:



Größenklassen nach Lagen:

Mit ca. 54.000 m² Flächenumsatz war die City mit einem Anteil von 25,1 % (-3,3 Prozentpunkte) am Gesamtflächenumsatz die stärkste Lage. Nahezu gleichauf folgen die Hafencity (12,8 %), die City-Süd (12,4 %), der Hamburger Westen (11,4 %) und die City Nord, die mit einem Plus von 5,9 Prozentpunkten auf 10,7 % den stärksten Zuwachs erfuhr. Deutlich verloren hat die City-Süd mit -6,3 Prozentpunkten.



Größenklassen nach Branchen:

Mit einem nahezu stabilen Wert von 15,9 % (-0,9 Prozentpunkte) rangiert der Bereich „Industrie/Verwaltung“ auf Rang 1. Das „Finanzwesen“ (15,5 %), die „Öffentliche Hand/Verwaltung“ (13,7 %), das „Bauwesen“ (13,1 %) und „Information/Kommunikation“ (12,1 %) folgen auf den weiteren Plätzen. Deutlich verloren hat die „Öffentliche Hand/Verwaltung“ (- 8 Prozentpunkte) während das „Finanzwesen“ (6,8 Prozentpunkte) am stärksten zulegte.



Verträge nach Größenklassen:

Nahezu keine Veränderungen gab es in dieser Statistik. 48 %der Verträge entfielen auf den Bereich < 500 m². Sieben Abschlüsse betrafen die Größenklasse > 5.000 m² (3 %), drei davon waren > 10.000 m².



• Flächenumsatz nach Größenklassen:

Mit einem Flächenumsatz von ca. 74.398 m² (33 %) legte die Größenklasse > 5.000 m² mit 19 Prozentpunkten am stärksten zu. Mit 12 Prozentpunkte verlor die Größenklasse < 2.000 m² am deutlichsten und liegt aktuell bei einem Flächenumsatz von ca. 43.995 m² (19 %).