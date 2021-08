Neue Quartiersentwicklung in der Großen Freiheit

Finanzsenator Dr. Andreas Dressel und Sprinkenhof-Geschäftsführer Martin Görge stellten heute den Status für das neue Quartier im Herzen St. Paulis vor.

Kein Hamburger Stadtteil ist so laut, schrill, divers und einzigartig wie St. Pauli. Die berühmte Partymeile Große Freiheit gehört hier dazu wie das Amen in der Kirche. Diese Straße hat jedoch weitaus mehr zu bieten als nur Nachtleben. Hier wird gewohnt, gearbeitet und in einer eingeschworenen Nachbarschaft gelebt. Umso wichtiger ist es, dem „Codex“ St. Paulis bei Neubauten und Quartiersentwicklungen treu zu bleiben und die charakteristische Nutzungsmischung aus Wohnen, Gewerbe und Entertainment zu wahren.



Heute informierten Finanzsenator Dr. Andreas Dressel und Geschäftsführer der zur Finanzbehörde gehörenden Sprinkenhof GmbH, Martin Görge, vor Ort über den Status des Projekts in der Großen Freiheit. Rund um die alte Fischräucherei wird ein Quartier entstehen, welches sich nahtlos in den bekannten Straßenzug eingliedert und gleichzeitig mehr Platz für St. Pauli-typisches, Klein-Gewerbe, sozial geförderten Wohnraum, Gastronomie sowie die beiden Traditions-Clubs Grünspan und Indra bietet. Zudem sollen kreative Arbeits- und Multifunktionsflächen für Co-Working Spaces entstehen und auch das gemeinschaftliche Urban-Gardening-Projekt „Gartendeck“ soll den Bewohnern auf einer komfortablen Dachterrasse erhalten bleiben.



„Die Große Freiheit hat weit über Hamburg hinaus für viele eine hohe Bedeutung, sei es für die Nachbarinnen und Nachbarn, für Nachtschwärmer, für Kulturschaffende und Musikbegeisterte. Wir entwickeln hier mit unserer städtischen Sprinkenhof GmbH diesen besonderen Ort denkmalgerecht und behutsam weiter. Der Charakter bleibt erhalten, gleichzeitig schaffen wir hier neue Flächen für dringend benötigten Sozialen Wohnungsbau, für soziale und kleingewerbliche Nutzungen. Nach dem kürzlichen Erwerb des Baufelds 5 im Paloma Viertel durch unseren Landesbetrieb LIG stellen wir in der Großen Freiheit erneut unter Beweis, dass wir die Stadtteilentwicklung auf St. Pauli nicht nur den Kräften des Immobilienmarktes überlassen, sondern auch aktiv gemeinwohlorientiert steuern wollen.“, so Finanzsenator Dr. Andreas Dressel.



Die Grundstücksbereiche an der Großen Freiheit 58-70 wurden im Rahmen des Bezirklichen Wohnungsbauprogramms als Potenzialfläche den Bau öffentlich geförderter Mietwohnungen identifiziert. Daraufhin wurde gemeinsam mit dem Bezirksamt Hamburg-Mitte ein städtebaulicher Realisierungswettbewerb ausgelobt. Die Aufgabenstellung: Überplanung des Gesamtareals mit Einbezug und Erhalt der denkmalgeschützten Bestandsgebäude wie die alte Fischräucherei und den beiden Nachtclubs Grünspan und Indra. Das Ziel: Eine ganzheitliche Quartiersentwicklung und -belebung unter Verdichtung des Areals mit Schaffung von Gewerbeflächen und einer integrierten Wohnnutzung.



Die Sprinkenhof GmbH realisiert als Grundeigentümer die öffentlich geförderten Mietwohnungen. Das Bauvorhaben wird dabei eigenwirtschaftlich mithilfe der Förderung für den Wohnungsneubau der Hamburgischen Investitions- und Förderbank (IFB Hamburg) umgesetzt. Der erste Teilbereich ist weitestgehend realisiert, der zweite Teil befindet sich derzeit noch im Rohbau.



Weiterhin haben bereits die Arbeiten an dem weiteren Teilprojekt, die Instandsetzung und Sanierung des denkmalgeschützten Gebäudeensembles rund um die ehemalige Fischräucherei begonnen. Hier sollen Gewerbeflächen geschaffen werden, die dem typischen Mix des Quartiers aus vielfältiger und kleinteiliger Nutzung entsprechen.



Die Bestandsbebauung auf den weiteren rund 6.000 m² sollen durch einen Neubau ergänzt werden, der für Betreutes Wohnen genutzt werden soll. Im Erdgeschoss soll außerdem eine soziale, kulturelle und gesundheitliche Nutzung in Form von Tagespflege, Physiotherapie und einem Stadtteiltreff geschaffen werden, die sowohl von den Bewohnern des Hauses als auch der (lokalen) Öffentlichkeit in Anspruch genommen werden kann. Das Konzept berücksichtigt zudem das bis Ende 2018 ansässige urban-gardening-Projekt "gartendeck“, sowie den Erhalt und die Sanierung der beiden Musikclubs „Indra“ und „Gruenspan“.



„Wir freuen uns zur städtebaulichen Entwicklung dieses besonderen Quartiers beizutragen. Mit dem Bau der öffentlich geförderten Wohnungen werden dringend benötigte preiswerte Mietwohnungen im „Kiez“ geschaffen. Die Kombination aus Sanierung der denkmalgeschützten Bestandsgebäude und der Entwicklung des Neubaus macht deutlich, dass im Dialog eine respektvolle Aufwertung des Quartiers geschaffen werden kann. Wir hoffen, dass wir alsbald die weitere Entwicklung des Areals voranbringen können und bedanken uns bei unseren Partnern für die bisherige gute Zusammenarbeit“, so Martin Görge, Geschäftsführer Sprinkenhof GmbH.