Quartier Stadtgut Hellersdorf begrüßte erste Bewohner

Die ersten Mieter können ihr neues Zuhause im Quartier Stadtgut Hellersdorf in Kürze beziehen. Im Rahmen ihrer Neubauoffensive für Hellersdorf errichtet die Gesobau rund um den historischen Dorfkern ein Wohnquartier mit 1.500 Wohnungen. Es ist das bisher größte zusammenhängende Neubauvorhaben der landeseigenen Wohnungsbaugesellschaft.

Das „Quartier Stadtgut Hellersdorf“ umfasst insgesamt sieben Baufelder mit einer Gesamtfläche von etwa 135.000 m². Die symbolische Grundsteinlegung wurde im Frühjahr 2020 begangen und bereits diesen Sommer werden die ersten 134 Wohnungen im Havelländer Ring 34-38b bezugsfertig sein. Auf dem benachbarten Grundstück in der Alten Hellersdorfer Straße 108 G-P werden im Herbst 2021 weitere 133 Wohnungen fertiggestellt. Das Wohnungsangebot umfasst 1- bis 5-Zimmer-Wohnungen, darunter auch barrierefreie sowie geförderte Wohnungen zu einer Nettokaltmiete ab 6,50 Euro/m².



„Im Berliner Vergleich verzeichnete Marzahn-Hellersdorf 2020 den stärksten Zuwachs an Einwohner*innen. Bezahlbare Mieten, viel Grün und eine gute Infrastruktur machen den Bezirk vor allem für Familien, Senior*innen, aber auch für junge Menschen attraktiv. Mit dem Quartier Stadtgut Hellersdorf tragen wir dazu bei, dass die verschiedensten Zielgruppen hier ein modernes und sicheres Zuhause finden – für ein gemischtes, lebendiges und zukunftsfähiges Stadtquartier“, so Jörg Franzen, Vorstandsvorsitzender der Gesobau.



Neben bezahlbarem Wohnraum entstehen im Quartier Stadtgut Hellersdorf in den kommenden Jahren auch Nachbarschaftsgärten und verschiedene Grünflächen, darunter eine Parkanlage. Zwei neue Quartiersgaragen sowie mehrere größere und kleine Mobilitätshubs mit Ladestationen für E-Mobilität und Sharing-Angeboten sind Bestandteil des Mobilitätskonzepts vor Ort, das ein autoarmes Wohnquartier vorsieht. Der bestehende, historische Teil des Stadtgut Hellersdorf soll bewahrt bleiben: Die denkmalgeschützten Gebäude des Gutes sowie die historische Wohnbebauung werden saniert und sollen künftig Platz für verschiedene Gewerbe, Kultur und Gastronomie bieten sowie den attraktiven Mittelpunkt des Areals bilden.