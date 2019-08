Treucon übergibt 167 Marzahner Wohnungen an Howoge

Ein reichliches Jahr nach dem Richtfest [wir berichteten] und bereits drei Monate vor dem geplanten Fertigstellungstermin hat die Treucon Gruppe Berlin ein Quartier mit 167 Wohnungen in Berlin-Marzahn an die Howoge Wohnungsbaugesellschaft übergeben. Auf dem 5.140 m² großen Grundstück ist ein effizientes dreiflügeliges Gebäude mit sieben Etagen plus Staffelgeschoss entstanden.

