Quartier „Marienblick“ in Hamburg soll bis 2020 fertig sein

Visualisierung des Quartiers Marienblick

© Bonava Deutschland GmbH

Der Projektentwickler Bonava startet in dieser Woche den Verkauf im Wohnquartier „Marienblick“ in Hamburg-Kirchsteinbek. Auf dem rund 11.500 m² großen, ehemaligen Schulgelände an der Steinbeker Marktststraße sollen bis Ende 2020 insgesamt 52 neue Wohnungen und Häuser entstehen.

.

„Die Turnhalle und Gebäude der stillgelegten katholischen Schule werden ab August zurückgebaut, sodass wir anschließend direkt mit den Erschließungsarbeiten für die neuen Häuser beginnen können. Läuft alles wie geplant, werden im Sommer 2020 die ersten neuen Nachbarn einziehen können“, erklärt Bonava-Projektleiter Simeon Voss den Zeitplan.



Das Quartierskonzept umfasst insgesamt vier Stadtvillen mit insgesamt 20 Eigentumswohnungen, ein weiteres Mehrfamilienhaus mit 15 geförderten Mietwohnungen sowie 17 Reihenhäuser im hinteren Teil des Grundstücks. Unterhalb der Stadtvillen entsteht eine zentrale Tiefgarage mit 20 Plätzen. Weitere Parkflächen werden im Außenbereich der Häuser angelegt. Die zentrale Wärmeversorgung erfolgt über ein ebenfalls geplantes, energieeffizientes Blockheizkraftwerk innerhalb des Quartiers. Alle Häuser und Wohnungen werden im Energieeffizienzstandard KfW 55 errichtet. Für mögliche Kaufinteressenten ergeben sich damit attraktive Fördermöglichkeiten.



Die schlüsselfertig angebotenen Reihenhäuser bieten 141 bis 147 m² Wohn-/Nutzfläche und je nach Wunsch vier oder fünf Zimmer. Highlight der Häuser werden die großen Dachterrassen. Die Grundstücksgrößen samt Garten und PKW-Stellplatz variieren zwischen 112 und 310 m². 10 der insgesamt 17 Reihenhäuser werden im Rahmen des Hamburger Eigenheimprogramms angeboten.



Die geplanten Eigentumswohnungen verfügen über zwei, drei oder vier Zimmer und 55 bis 103 m² Wohn-/Nutzfläche sowie jeweils einen eigenen Balkon oder eine Terrasse mit Gartenzugang. Nähere Details zu den Mietwohnungen sind noch nicht bekannt.



„Viele naturbelassene Bereiche, sorgfältig ausgewählte Bäume und Sträucher werden zusammen mit den bepflanzten Dächern dafür sorgen, dass sich unser Quartier harmonisch in das wunderbar grüne Viertel einfügt. Der geplante Quartiersplatz mit Spielanlagen für die Kleinen wird ganz sicher ein beliebter Treffpunkt der Nachbarschaft. Vor allem Familien werden sich hier sofort wohlfühlen“, sagt Simeon Voss.