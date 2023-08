Quartier Lassalle: LHI erhält DGNB-Zertifikat in Gold

Die österreichische Gesellschaft für Nachhaltige Immobilienwirtschaft testierte der Lassallestraße 5 ein Zertifikat in Gold nach dem europäischen Qualitätszertifikat DGNB. Die Verleihung erfolgte durch Peter Engert, Geschäftsführer der ÖGNI, an Thomas Schober, Geschäftsführer der LHI Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH vor Ort im Beisein von Ernst Gassner, Geschäftsführer der Imfarr Beteiligungs GmbH, die sich für die Entwicklung und Modernisierung der Immobilie verantwortlich zeichnete.

