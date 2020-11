Quarters Co-Living eröffnet fünftes Haus in der Hauptstadt

Der Co-Living-Betreiber Quarters eröffnet mit einem neuen Standort in Berlin-Lichtenberg sein fünftes Haus in der Hauptstadt. Die Gruppe verfügt schon über Co-Living Quartiere in Mitte, Wedding, Moabit und Friedrichshain. Das Gebäude in der Einbecker Straße 27 verfügt über 54 Zimmer, eine großzügige Gemeinschaftsfläche sowie Außenterrasse und Innenhof mit Garten.

„Berlin ist unsere Heimat, und wir wollen hier noch deutlich wachsen. Wir bauen eine starke Gemeinschaft auf - mit einer wachsenden Zahl von Mitgliedern, aber auch lokalen Geschäften und Gastronomen in unseren Kiezen, die wir als Partner gewinnen und unterstützen, gerade auch in Zeiten der Pandemie. Fortsetzen werden wir unsere Expansion auch global: in den nächsten Monaten eröffnen wir weitere Häuser in New York City und Washington D.C.", so Esther Bahne, Co-CEO und CMO von Quarters.



Jan Höpper, Geschäftsführer von Quarters Co-Living in Deutschland: „Wir freuen uns über die Erweiterung unseres deutschen Portfolios und darauf, uns in die Nachbarschaft zu integrieren und aktiv einzubringen. Unser neues Zuhause in Lichtenberg war über zwei Jahre in der Entwicklung, mehr als 1.225 m² stehen den Bewohnern nun zur Verfügung stehen. Co-Living erfährt auch in der aktuellen Situation eine hohe Nachfrage; in Lichtenberg sind nach vier Wochen bereits über die Hälfte der Zimmer belegt.“



Quarters plant sein Immobilienportfolio in den kommenden Monaten signifikant auszubauen. Bisher ist die Gruppe in 15 Städten in den USA und Europa vertreten, mehrere weitere Standorte sind bereits in Vorbereitung. In diesem Jahr wird die Marke eine neue Premium-Immobilie in Williamsburg, Brooklyn eröffnen – das vierte Gebäude in New York City. Das zuletzt lancierte Gebäude in Den Haag ist nun vier Wochen nach Eröffnung bereits ausgebucht.