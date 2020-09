Quarters Co-Living engagiert Immobilienprofi Frank Pörschke

Frank Pörschke

Quarters engagiert Immobilienprofi Frank Pörschke als Senior Advisor, um Expansionsmöglichkeiten nutzen zu können. "Mit Frank Pörschke haben wir eine renommierte Persönlichkeit der Immobilienbranche mit jahrelanger Erfahrung und exzellenten Kontakten engagiert, um uns bei unserer Expansion zu unterstützen. Nie war es wichtiger, das Thema Stadt, Wohnen und Arbeiten neu zu denken, und nie gab es eine so breite Bereitschaft, dieses Thema anzugehen“, so Esther Bahne, Co-CEO und CMO von Quarters.

Quarters plant, sein Immobilienportfolio in den kommenden Monaten signifikant auszubauen. Bisher ist die Quarters Gruppe in 15 Städten in den USA und Europa vertreten, mehrere weitere Standorte sind laut des Unternehmens bereits in Vorbereitung. In diesem Jahr wird die Marke etwa eine neue Premium-Immobilie in Williamsburg, Brooklyn eröffnen – das vierte Gebäude in New York City. Das erste Quarters-Gebäude in Den Haag ist vier Wochen nach Eröffnung bereits ausgebucht.



Nach Einschätzung von Dr. Frank Pörschke wird das Thema Co-Living in den kommenden Jahren stark an Bedeutung gewinnen. "Die Kombination aus Flexibilität und Bezahlbarkeit machen das Thema Co-Living zu einem der bedeutendsten Trends auf dem Wohnungsmarkt der kommenden Jahre. Das Wachstum einer solchen innovativen Marke wie Quarters zu unterstützen, ist eine aufregende neue Aufgabe für mich“, so Pörschke.



Pörschke war bis 2018 President EMEA Markets bei JLL, davor war er CEO der Eurohypo und CEO der Commerz Real. Aktuell gehört er verschiedenen Aufsichts- und Beiräten an und berät Unternehmen der europäischen Immobilienwirtschaft.