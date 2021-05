Die „Residenz Babelsberg Süd“ am Horstweg in Potsdam nimmt unübersehbar Gestalt an. „Trotz der aktuell herausfordernden Situation konnten wir bereits mit dem Hochbau starten. Wir gehen aktuell davon aus, dass die ersten Wohnungen ab Anfang 2023 bezogen werden können“, sagt Projektleiter Matthias Piper. …

Fotos: Quarterback Immobilien AG



[…]