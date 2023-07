Quarterback wird zum nachhaltigen Universal Developer

Die Quarterback Immobilien AG erschließt ein neues strategisches Geschäftsfeld: die Gewinnung von erneuerbarer Energie und das Angebot von Energiedienstleistungen. Dafür hat das Leipziger Unternehmen bereits Mitte 2022 gemeinsam mit der weltweit agierenden Energieberatungsfirma Tilia GmbH eine eigene Energiesparte gegründet und diese in der Tochtergesellschaft Qsol Energie GmbH gebündelt. Ziel des erweiterten Geschäftsmodells ist es – insbesondere vor dem Hintergrund von Klimawandel und Energiewende – die beiden Welten Immobilien-Projektentwicklung und regenerative Energien konsequent zu verschmelzen und sich so als einer der ersten deutschen Immobilienkonzerne überhaupt als nachhaltiger Universal Developer aufzustellen.

.

„Der Klimaschutz kann nicht warten. Deutschland muss mit hoher Geschwindigkeit den Umstieg auf erneuerbare Energien und die CO2-Neutralität im Gebäudebestand schaffen“, so der Vorstandsvorsitzende der Quarterback, Tarik Wolf. „Die Immobilienbranche ist hier in der Verantwortung. Die Integration von Energieerzeugung und -vertrieb in die Immobilienwirtschaft ist aus unserer Sicht der nächste logische Schritt.“



Als Kern des neuen Unternehmensschwerpunktes fungiert die Errichtung von grünen Energieparks zur großvolumigen Erzeugung von Strom zunächst auf Basis von Solar- und Windenergie. Aktuell sind bereits mehrere Energieparks, unter anderem in Brandenburg und Sachsen, mit Fokus auf Photovoltaik in Umsetzung. Quarterback investiert dabei in die Entwicklung von Solarparks mit einer Gesamtleistung von 4,8 Gigawatt. Davon befinden sich 1,9 Gigawatt in unmittelbarer Entwicklung mit Baubeginn in 2024, weitere zwei Gigawatt werden jährlich hinzukommen. Allein die in Summe bis 2025 entstehenden 3,9 Gigawatt entsprechen einer durchschnittlichen Leistung von drei Atomkraftwerken.



Einen besonderen Aspekt bei der Gewinnung von Solarenergie stellt für die Quarterback das Konzept „Agri-Solar“ dar. Dabei wird durch spezielle Konstruktionen die Bewirtschaftung von Böden unter den Solaranlagen gesichert und die Flächenkonkurrenz zur landwirtschaftlichen Nutzung aufgehoben. Zugleich können durch zusätzliche, stabile Einnahmen die wirtschaftliche Sicherung und der ökologische Umbau der Landwirtschaftsbetriebe gewährleistet werden. „Zukunftsfähigkeit und Resilienz der Agrargesellschaften werden auf diese Weise gesichert“, ist Tarik Wolf überzeugt. In den kommenden Jahren will die Quarterback vor allem in Ostdeutschland Solaranlagen von zusammen bis zu 6.000 Hektar errichten, darunter befinden sich allein 1.500 bis 2.000 Hektar ertragsschwache, benachteiligte Landwirtschaftsflächen. Gespräche mit verschiedenen Landwirtschaftsbetrieben laufen bereits.



Innerhalb der neuen Energiesparte bietet der Immobilien-Projektentwickler drittens mit einer eigenen Division das Ausrüsten von Dachflächen mit Photovoltaikanlagen in einer seriellen Logik an. Drohnen- und KI-gestützte Dachflächenerfassung werden mit großer Umsetzungskapazität kombiniert, um Bestandshalter auf dem Weg in die Klimaneutralität zu unterstützen. Quarterback geht hier von einem Marktvolumen von 50 Millionen Euro p.a. aus. Das entspricht einer Größenordnung von circa 2.500 Dächern. Damit Nutzer unmittelbar in den Genuss grüner Energie kommen können, sorgt eine eigene Energieversorgungsgesellschaft



Mit einem Investitionsvolumen von circa zwei Milliarden Euro p.a. ist der neue Unternehmensschwerpunkt von Beginn an eine relevante Größe im Gesamtportfolio der Quarterback. Als bundesweit aktiver Großentwickler kann sie auf über 30 Jahre Erfahrung im Planen, Realisieren und Bewirtschaften von Immobilien zurückblicken. „Genau diese Expertise wollen wir nun ebenfalls nutzen, um Entwicklungen im Energiesegment umzusetzen und mit neuen sowie bestehenden Gebäuden zu kombinieren“, erläutert Tarik Wolf. „Auch spüren wir seit geraumer Zeit eine enorme Nachfrage nach einer nachhaltigen Ausrichtung von Investments. Durch unsere neues Geschäftsfeld öffnen wir den Energiemarkt in völlig neuer Form für externes Investorenkapital. Dies wird die Energiewende in Deutschland weiter beschleunigen.“



Durch die Quarterback-Energiesparte sollen bis zu 150 Arbeitsplätze entstehen. Agieren wird das Unternehmen nach dem gleichen Prinzip, das es bereits in der Projektentwicklung von Immobilien anwendet: als Dienstleister und Entwickler für institutionelle Anleger.