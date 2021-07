Quarterback und Isaria setzen Bauarbeiten für Böblinger „City Carré“ fort

Nach dem Baustopp im vergangenen Sommer und dem Verkauf des „City Carré“ an die Quarterback Immobilien AG [wir berichteten] gehen die Bauarbeiten in Böblingen nun weiter. Gemeinsam mit der Isaria München Projektentwicklungs GmbH hat Quarterback mit den Rohbauarbeiten am neuen Mischquartier begonnen. Bis Anfang 2023 realisieren die Partner vier mehrgeschossige Neubauten mit mehr als 9.300 m² vermietbarer Gesamtnutzfläche – und schließen damit die wohl prominenteste Baulücke der Stadt zwischen der hochfrequentierten Bahnhofstraße, der Dr.-Richard-Bonz-Straße und der Lyon-Sussmann-Straße.

