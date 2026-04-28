Quarterback übergibt Darwinbogen an HIH

Trotz einer längeren witterungsbedingten Winterpause konnte Quarterback das Neubauprojekt „Darwinbogen” innerhalb der vereinbarten Bauzeit fertigstellen und an den Endinvestor HIH übergeben. Das Wohn- und Geschäftsquartier in Königs Wusterhausen geht damit in den Livebetrieb. Die ersten Mieter beziehen ihre neuen Wohnungen ab dem 1. Mai.

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„Mit dem Darwinbogen ist es uns gelungen, gemeinsam mit der HIH ein Projekt in erheblicher Größenordnung partnerschaftlich und verlässlich umzusetzen. Besonders hervorzuheben ist die Zusammenarbeit auf Augenhöhe mit allen Beteiligten – von der Planung über die Bauausführung bis hin zur Fertigstellung“, betont Melanie Splichal, Niederlassungsleiterin Potsdam bei Quarterback.



Im Darwinbogen sind insgesamt 295 Mietwohnungen in 13 Wohngebäuden sowie ein Gewerbekomplex mit flexibel nutzbaren Flächen entstanden. Generalunternehmer war die Adolf Lupp GmbH + Co. KG (Lupp). Über die Hälfte der Wohnungen ist barrierefrei ausgeführt. Ergänzt wird das Quartier durch eine Kindertagesstätte sowie weitere gewerbliche Nutzungen, die das Areal funktional und städtebaulich abrunden.



Aufgrund der effizienten Bauweise verbrauchen die Gebäude 27 Prozent weniger Energie als herkömmliche Gebäude. Das Projekt Darwinbogen erhält das KfW-40-, DGNB-Silber-Zertifikat sowie die QNG-Auszeichnung und erfüllt damit hohe Standards in Bezug auf Umweltfreundlichkeit und Energieeffizienz. Es gewährleistet so als Gesamtensemble eine nachhaltige Quartiersentwicklung. Neben modernen Wohnungsgrundrissen und Ausstattungen profitieren zukünftige Nutzer von einer gut angebundenen Lage in unmittelbarer Nähe zu Berlin sowie zu wichtigen Verkehrsachsen und Naherholungsgebieten.



Ab dem 1. Mai 2026 beginnen die ersten Mieterübergaben. Die Vermietung erfolgt über die hauseigene Renta Servicegesellschaft mbH (Renta), die die schrittweise Inbetriebnahme des Quartiers begleitet. „Mit dem Start der Mieterübergaben beginnt nun die eigentliche Lebensphase des Quartiers. Wir freuen uns, dass wir hier modernen, bezahlbaren und zugleich nachhaltigen Wohnraum schaffen konnten“, so Splichal abschließend.