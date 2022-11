Quarterback startet weiteres Projekt in der Elbmetropole

Quarterback Immobilien startet in der Dresdner Neustadt ein weiteres Projekt: Auf einer 1.360 m² großen Brache an der Ecke Königsbrücker- / Katharinen-Straße entsteht bis 2024 ein Mehrfamilienhaus mit 44 Wohneinheiten und einer Tiefgarage. Mit dem Neubau nahe dem Albertplatz plant und realisiert der Projektentwickler aktuell in der Elbemetropole 14 Projekte mit einem Umfang von 3.500 Wohnungen.

