Quarterback startet Vermietung im Leipziger Westside Living

Gut zwei Jahre drehten sich die Baukräne am Westplatz nahe der Leipziger Innenstadt: Nun steht das Ensemble Westside Living unmittelbar vor der Fertigstellung und damit neuer Wohnraum für Sachsens größte Metropole. Der durch die Quarterback Immobilien AG realisierte Gebäudekomplex vereint in einem Vorder- und einem Hinterhaus insgesamt 33 attraktive Wohnungen mit zwei bis vier Zimmern und Wohnflächen zwischen 47 und 144 m². Die Vermietung ist in diesen Tagen gestartet, die ersten Einzüge können bereits ab 1. November 2022 stattfinden.

.

Westside Living befindet sich auf einem rund 1.580 m² großen Grundstück in der Alexanderstraße 38-40 im beliebten Stadtteil Zentrum-West. „Das Besondere an diesem Standort ist die Nähe zu vielen Aufenthaltsmöglichkeiten in der Natur wie dem Johannapark, dem Clara-Zetkin-Park und dem sich gerade im Wandel befindlichen Stadthafenareal samt Schreberbad“, erläutert Patrick Lehmann. „Gleichzeitig garantiert die geringe Entfernung zur Innenstadt mit ihren zahlreichen Geschäften, kulturellen Einrichtungen und gastronomischen Angeboten, dass sich in dem Viertel Jung und Alt gleichermaßen wohlfühlen.“



Rund um den stark frequentierten Westplatz hat die Quarterback zuletzt eine Vielzahl an Wohnungsbauvorhaben umgesetzt, unter anderem in der Elsterstraße 17 / Käthe-Kollwitz-Straße 23 und in der Friedrich-Ebert-Straße 52-54. In der Käthe-Kollwitz-Straße 21 wurde die neue Firmenzentrale des Projektentwicklers mit ausreichend Raum für das geplante künftige Wachstum realisiert.