Quarterback startet Bauarbeiten in Birkenwerder

Quarterback Immobilien verstärkt ihre Aktivitäten im nördlichen Berliner Umland. In Birkenwerder, nur knapp drei Kilometer hinter der Stadtgrenze zur Bundeshauptstadt, hat der Projektrealisierer mit dem Bau der Familiensiedlung „An der Havelaue“ begonnen.

Auf dem circa fünf Hektar großen Grundstück in der Havelstraße 25-33 zwischen Havel- und Industriestraße entstehen bis Sommer 2024 zehn Stadtvillen im Geschosswohnungsbau, die zusammen Raum für 78 Wohnungen mit einer Gesamtnutzfläche von fast 6.700 m² bieten. Quarterback errichtet die Stadtvillen entsprechend der genehmigten Planung. Nach der Fertigstellung gehen diese in den Bestand der HIH Invest über [wir berichteten]. Die zehn Häuser verfügen zum Teil über Terrassen beziehungsweise Balkone und sind vollständig zur Vermietung vorgesehen. Die Wärmeversorgung erfolgt klimafreundlich und ressourcenschonend über ein Wärme-Luftpumpen-System gemäß dem Energieeffizienzstandard KfW 55. Im weiteren Verlauf des Projektes wird die Quarterback die Familiensiedlung „An der Havelaue“ durch den Neubau von weiteren 72 freistehenden Einfamilienhäusern und Doppelhaushälften ergänzen.



Zuletzt war das Gelände von einer Baufirma genutzt worden und stand anschließend viele Jahre leer. Bevor die Bebauung starten konnte, mussten unter anderem Gebäude abgerissen und ein circa 30 Meter hoher Schornstein sukzessive abgetragen werden. Diese Rückbauarbeiten finden auf dem Areal aktuell ebenso statt wie die Erdarbeiten für die Mehrfamilienhäuser und die Erschließungsarbeiten. Einen Start der Hochbauphase strebt die Quarterback noch im ersten Quartal 2023 an. Die Vermarktung der Häuser erfolgt parallel zur Baufertigstellung.



„Mit dem Projekt in Birkenwerder bieten wir jungen Familien, aber auch Paaren jeden Alters, die ihren Wohnsitz hierher verlagern wollen, das perfekte Zuhause. Hier können sie in stadtnaher, beruhigter Wohngegend intakte Natur genießen und neue Energie tanken, profitieren aber zugleich von der Infrastruktur und dem Nahversorgungsangebot der prosperierenden Gemeinden Birkenwerder und Hohen Neuendorf", erklärt Christian Köhler, Leiter der Berliner Quarterback-Niederlassung.