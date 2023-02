Quarterback startet Bauarbeiten für „Carré am Yachthafen“

Die Quarterback Immobilien AG startet die Bauarbeiten für eine moderne Wohnanlage in Werder an der Havel. Am Großen Zernsee entstehen bis 2024 vier Mehrfamilienhäuser mit 125 Mietwohnungen und circa 2.000 m² Gewerbefläche. Das Projekt mit dem Namen „Carré am Yachthafen“ wurde kürzlich im Rahmen eines Portfolio-Deals, der für Quarterback den größten Deal der Firmengeschichte markierte, zusammen mit neun weiteren Projekten erfolgreich an die HIH Invest veräußert [wir berichteten].

