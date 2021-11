Quarterback startet Bau des „Quartier Lingel“ in Erfurt

Die Quarterback Immobilien AG startet ihr nächstes Wohnprojekt in der thüringischen Hauptstadt. In der Löbervorstadt im Erfurter Süden haben die Leipziger mit dem Bau des „Quartier Lingel“ mit 325 Wohnungen begonnen. Die Fertigstellung ist für das Frühjahr 2025 geplant.

