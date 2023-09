Quarterback schließt Lücke im Leipziger Westen

Quarterback startet auf der letzten verbliebenen Baulücke zwischen der Engert- und Gießerstraße. Der geplante Komplex in der Karl-Heine-Straße umfasst 49 Mietwohnungen und wird nach Fertigstellung ins Portfolio von HIH Invest wechseln [wir berichteten].

.

Auf der Fläche gegenüber der bekannten Leipziger Oldtimer-Eventlocation Da Capo finden zurzeit die letzten Erdbau- und Spezialtiefbauarbeiten nach Herstellung der zwei Bestandsgebäudeunterfangungen mittels HDI-Verfahren statt. Parallel wurde bereits mit den Rohbauarbeiten im Untergeschoss des Hinterhauses begonnen. Die Gesamtfertigstellung wird für das vierte Quartal 2024 erwartet. Die Umsetzung des Vorhabens erfolgt für die HIH Invest, die das Projekt im dritten Quartal 2022 im Rahmen eines Portfoliodeals erworben hatte [wir berichteten].



Das Vorderhaus an der Karl-Heine-Straße 94 fügt sich mit seiner fünfgeschossigen Fassade plus Staffelgeschoss nahtlos in die bestehende Häuserzeile aus der Gründerzeit ein. Das Hinterhaus, für das die Rohbauarbeiten unlängst gestartet wurden, verfügt über vier Etagen. Sie werden ebenfalls durch ein Staffelgeschoss ergänzt, wodurch im oberen Gebäudeteil fünf Maisonettewohnungen entstehen können. Insgesamt bietet die Wohnanlage eine Nutzfläche von knapp 4.600 m². Sämtliche der zwischen 62 und 145 m² großen Zwei- bis Sechs-Zimmer-Wohnungen verfügen über Balkon oder Terrasse.





Die neue Wohnanlage wird nach Energieeffizienzstandard KfW 40 NH errichtet. © Quarterback Immobilien AG Lückenschluss: In der Karl-Heine-Straße im Leipziger Westen entstehen 49 neue Mietwohnungen. © Quarterback Immobilien AG Previous Next

„Mit dem Objekt in der Karl-Heine-Straße schaffen wir attraktiven Wohnraum in einem jungen, pulsierenden und sich dynamisch entwickelndem Viertel Leipzigs“, sagt Quarterback-Projektleiter Thomas Grundmann. „Familien mit Kindern, aber auch Paare und Singles werden diese Vorzüge zu schätzen wissen. Sie legen Wert auf ein großstädtisches Umfeld mit vielfältigen Einkaufs-, Ausgeh- und Erholungsmöglichkeiten, aber auch auf Nachhaltigkeit und einen schonenden Umgang mit Ressourcen.“Dem Umweltaspekt trägt das Objekt durch den hohen Energieeffizienzstandard KfW 40 NH ebenso Rechnung wie durch die angestrebte Auszeichnung mit dem Qualitätssiegel nachhaltiges Bauen (QNG). Für die umweltbewusste Fortbewegung der Bewohner werden 116 Fahrradstellplätze zur Verfügung stehen, darunter 16 für Lastenfahrräder. Den ruhenden Pkw-Verkehr nehmen eine Tiefgarage mit 31 Stellplätzen, davon vier für E-Mobilität, sowie 18 Parkflächen im Außenbereich auf.