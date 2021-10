Quarterback realisiert Olivetti Campus

Die Leipziger Quarterback Immobilien AG konkretisiert die Pläne ihres ersten Projekts im Großraum Frankfurt, das das Unternehmen erstmals auf der diesjährigen Expo Real vorstellte [wir berichteten]. Geplant ist die Realisierung einer stadtbildprägenden Quartiersentwicklung auf den benachbarten Grundstücken der von Egon Eiermann entworfenen Olivetti-Türme sowie der Blue Towers mit einer Gesamtfläche von 34.250 m².

