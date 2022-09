Quarterback realisiert Annenquartier in Dresden

Neuer Wohnraum für Sachsens Landeshauptstadt: Die Quarterback Immobilien AG errichtet im begehrten Dresdner Stadtteil Löbtau-Süd das Neubauprojekt Annenquartier. Noch bis Herbst 2023 entsteht unweit des historischen Zentrums ein Wohnquartier mit 110 Mietwohnungen in einer Mischung aus Alt- und Neubauten. Die Projektumsetzung erfolgt für die Deutsche Wohnen. Beide Unternehmen verbindet eine enge und partnerschaftliche Zusammenarbeit.

.

„Wir als Quarterback haben nachhaltig Vertrauen in den Dresdner Markt und sind froh, mit diesem anspruchsvollen Wohnprojekt einen sichtbaren Beitrag zur Aufwertung und Weiterentwicklung des Stadtbildes zu leisten. Bauen ist schließlich unsere Kernkompetenz, auf die wir uns auch in diesen schwierigen Zeiten konzentrieren. Die künftigen Bewohner, aber auch alle Dresdner dürfen sich auf ein Ensemble freuen, das sich harmonisch in den Bestand einfügt und dabei eine Symbiose aus alt und neu schafft“, so Steffen Funk, Leiter der Dresdner Quarterback-Niederlassung.



Der Entwurf für das Annenquartier stammt aus der Feder des Architekturbüros Homuth + Partner Architekten. Dieser sieht auf dem rund 8.330 m² großen Grundstück an der Clara-Zetkin-Straße 31 die Realisierung einer Stadtvilla in erster Reihe, eines repräsentativen Neubaus sowie den fachgerechten Umbau und die Erweiterung eines ehemaligen Fabrikgebäudes vor. „Wir setzen nicht nur auf Neubau, sondern beziehen auch behutsam die Zeugnisse der Baukultur vergangener Epochen in unsere Vorhaben mit ein“, sagt Steffen Funk.



Die Gesamtnutzfläche des Annenquartiers liegt bei knapp 8.100 m². Ein grüner Innenhof mit Sitzmöglichkeiten und Spielflächen gewährt Raum für nachbarschaftliche Gespräche und gemeinsame Aktivitäten. Für den ruhenden Verkehr stehen 99 Stellplätze in einer Tiefgarage bereit, die um zwei Carsharing-Stellplätze ergänzt werden.



Mit ihrem Engagement in Löbtau-Süd trägt die Quarterback der steigenden Einwohnerzahl in dem Stadtteil Rechnung. Allein seit 2015 hat sich hier die Bevölkerung um mehr als 3,1 Prozent auf heute gut 11.700 Einwohner erhöht, mit Blick auf das Jahr 2010 beträgt das Wachstum sogar 10,8 Prozent. „Löbtau-Süd ist ein lebenswertes Wohnviertel mit einer überdurchschnittlich jungen Bevölkerung. Die Nähe zur City und der Technischen Universität, die zahlreichen Parks und Grünanlagen und die guten Einkaufsmöglichkeiten sind besonders für Studenten und Familien ein großes Plus“, sagt Anne-Katrin Köhler, zuständig für die Unternehmenskommunikation. Das beliebte Viertel bietet eine optimale Infrastruktur aus Schulen, Kitas und Sportanlagen, ist zudem hervorragend in das öffentliche Nahverkehrsnetz integriert. Lebensader des Standortes ist die Kesselsdorfer Straße mit gastronomischen Angeboten und einem breiten Mix aus Geschäften des täglichen Bedarfs.



„Die Rückbauarbeiten am Fabrikgebäude haben wir bereits vollständig abgeschlossen, mit den Entkernungsarbeiten in den Bestandsgebäuden B1 und B2 stehen wir unmittelbar vor der Vollendung", so Bauleiter Andreas Fechner zum aktuellen Baustand. Auch die Rohbauarbeiten seien planmäßig vorangekommen, hier habe die Quarterback die Halbzeit erreicht. In Kürze will das Unternehmen mit dem Innenausbau starten.



Die Quarterback plant und verwirklicht aktuell in der Elbmetropole 14 Projekte mit rund 280.000 m² und über 3.500 Wohnungen. Die Vorhaben reichen unter anderem von der Sanierung des Hochhauses am Pirnaischen Platz über das Johannquartier in der Johannstadt [wir berichteten] und das Projekt „Wohnen am Kulturgleis“ in der Nähe des Neustädter Bahnhofs bis zum Stadtquartier Jägerpark in der Stauffenbergallee.