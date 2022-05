Die Quarterback Immobilien AG nimmt in Kürze wieder die Baumaßnahmen zur Umgestaltung des Quartiers Kreuzstraße in Leipzig auf. Das entsprechende Grundstück hatte der Projektentwickler bereits mit Baugrube erworben. Nach dem vorrübergehenden Stillstand will Quarterback noch in diesem Jahr die Erd- und Tiefbauarbeiten wieder aufnehmen.

Fotos: Quarterback Immobilien AG



[…]