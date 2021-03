Quarterback Immobilien Arena erstrahlt mit neuer Lichtwerbung

Der Namenswechsel wird nun auch nach außen sichtbar: In diesen Tagen erhält die Quarterback Immobilien Arena in Leipzig ihre neue Lichtwerbung. Mit einer Länge von 18 Metern und einer Höhe von über 2,50 Metern allein an der West- und Ostseite der Arena setzen die beleuchteten Lettern optische Akzente.

