Quarterback finalisiert 72 Wohnungen in Dresden

Im Dresdner Stadtteil Strehlen finalisiert die Quarterback Immobilien AG bis Mai 2021 fünf Mehrfamilienhäuser mit zusammen rund 6.400 m² Wohnfläche, verteilt auf 72 Wohneinheiten zur Vermietung. „Nach etwas mehr als anderthalb Jahren Bauzeit steht die Vollendung des Ensembles unmittelbar bevor“, kündigt Niederlassungsleiter Steffen Funk an. „Dass wir unseren Zeitplan trotz der Pandemie einhalten können, freut uns dabei besonders.“

