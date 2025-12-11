Quarterback feiert Richtfest für 3. Bauabschnitt in Dresdner Friedrichstadt

In der historischen Friedrichstadt entwickelt Quarterback ein Quartier mit 322 Wohnungen und 7.800 m² Gewerbefläche. Heute hat der Projektentwickler das Richtfest für zwei besondere Gebäude gefeiert.

.

Auf dem historischen Areal des ehemaligen Ostravorwerks, der Keimzelle der Dresdner Friedrichstadt, entstehen bis 2027 insgesamt 32.720 m² Mietfläche – davon knapp 25.000 m² Wohnfläche mit 322 Wohnungen, darunter 75 geförderte Einheiten. Ergänzt wird das Quartier durch rund 7.800 m² Gewerbefläche in 31 Einheiten. Während die ersten beiden Bauabschnitte bereits im April 2026 fertiggestellt werden, umfasst der dritte Abschnitt den Neubau eines Wohn- und Geschäftsgebäudes sowie die Sanierung der nun im Mittelpunkt stehenden Denkmale.



Teil des Projekts sind auch große, historische Gebäude des ehemaligen Vorwerks – ein Stall und eine Scheune. Beide werden behutsam denkmalgerecht saniert und in zeitgemäßes Wohnen überführt. Der alte Stall wird künftig 22 Wohnungen beherbergen und der robusten Bausubstanz ein neues Kapitel hinzufügen.



Die Scheune, deren Außenmauern über Jahrhunderte erhalten geblieben sind, erhält einen eingestellten Neubau mit sechs Maisonette-Wohnungen im Reihenhauscharakter. Die Fertigstellung der Denkmale ist für Oktober 2026 geplant.



Das Projekt entsteht auf einem Grundstück, das für die Stadtentwicklung Dresdens eine besondere Bedeutung besitzt. Hier befand sich seit dem 16. Jahrhundert das großflächige landwirtschaftliche Gut des sächsischen Kurfürsten Moritz, später weiterentwickelt von Kurfürst August. Archäologische Untersuchungen im Zuge des Bebauungsplans haben zudem gezeigt, dass dieser Ort bereits seit der Jungsteinzeit immer wieder Siedlungsplatz war.



Mit der jetzigen Quartiersentwicklung verbindet Quarterback diese lange Geschichte mit der Zukunft des Standortes Dresden. In den nächsten Jahren erwartet Dresden über 16 Milliarden Euro Investitionsvolumen allein in große Halbleiterfabriken. Die Stadt geht von einer überproportionalen Bevölkerungsentwicklung mit entsprechendem Neubaubedarf von 20.000 bis 30.000 Wohnungen aus.