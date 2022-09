Quarterback feiert Richtfest am „Alten Polizeipräsidium“ in Halle

Die Revitalisierung des ehemaligen Polizeipräsidiums am Hallmarkt in Halle (Saale) erreicht einen weiteren Meilenstein: Quarterback Immobilien feierte jetzt im Beisein der beteiligten Handwerker das traditionelle Richtfest in dem viergeschossigen Repräsentationsbau, dessen Umbau für die Deutsche Wohnen erfolgt. Beide Unternehmen verbindet eine enge und partnerschaftliche Zusammenarbeit.

.