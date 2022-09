Quarterback feiert Baufortschritt der Mariengärten

Im Dresdner Bezirk Neustadt feierte Quarterback gestern mit einem Baustellenfest den Fortschritt des Neubauprojekts Mariengärten. Der Projektrealisierer bedankte sich bei allen Beteiligten. Gemeinsam mit Stephan Kühn, Beigeordneter für Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften der Stadt Dresden, begrüßte das Unternehmen mehr als 200 geladene Gäste und bot ihnen die Chance, einen Teil der bereits fertiggestellten Wohnungen sowie mehrere Rohbauten in Augenschein zu nehmen.

