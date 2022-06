Quarterback bezieht neuen Bürostandort in Berlin

Die Quarterback Immobilien AG ist in Berlin weiter auf Expansionskurs. Der Berliner Standort des Projektrealisierers bezieht ab sofort seine neuen Büroflächen am Kurfürstendamm 129 d im Bezirk Charlottenburg. Am neuen Standort stehen den Mitarbeitenden etwa 800 m² reine Bürofläche zur Verfügung, die sich im neuen Büro- und Geschäftshaus „Q-eins“ befinden.

Bei der Umsetzung des Raumkonzeptes haben wir konsequent darauf geachtet, eine produktive Atmosphäre sowohl für das bestehende Team als auch für künftige Kolleginnen und Kollegen zu schaffen – von der konzentrierten Einzelarbeit über interdisziplinäre Teamarbeit bis hin zur informellen Kommunikation“, erläutert Christian Köhler, Geschäftsführer der Berliner Quarterback-Niederlassung.



Gemeinsam mit dem Schwesterbüro in Potsdam ist das Berliner Team für die Entwicklung und Realisierung der Quarterback-Projekte in der Metropolregion Berlin-Brandenburg mit insgesamt etwa 2.800 Wohneinheiten und rund 200.000 m² Gesamtnutzfläche zuständig. Zu den laufenden Projekten zählen hier unter anderem das Studierendenhaus „Markgrafendamm“ in Berlin-Friedrichshain sowie das geplante Wohngebiet „An der Havelaue“ in der Gemeinde Birkenwerder. Hinzu kommen zehn Projekte mit insgesamt rund 3.800 Wohneinheiten und einer Gesamtnutzfläche von circa 300.000 m², die Quarterback als Dienstleister für die Deutsche Wohnen realisiert, darunter das grüne Wohnquartier „Marienufer“ in Berlin-Köpenick sowie das Vorhaben „Daumstraße“ in Berlin-Spandau. Diese beiden Projekte befinden sich derzeit in Bau. „Vor diesem Hintergrund ist unser neuer Bürostandort auch als klares Signal für noch mehr Kreativität, Innovation und weiteres Wachstum in der Hauptstadtregion zu verstehen“, so Christian Köhler.