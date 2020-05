Quarantäne im Lindner Congress Hotel

Das Lindner Congress Hotel stellt seit Anfang Mai Zimmer für unter Quarantäne gestellte Flüchtlinge der Gemeinschaftseinrichtung in Mörsenbroich zur Verfügung.

16 Bewohner aus der unter Quarantäne gestellten Gemeinschaftseinrichtung für Flüchtlinge in Mörsenbroich hat das Lindner Congress Hotel noch am Wochenende aufgenommen. Die Quarantäne über die Einrichtung mit 140 Bewohnern war am Sonntagnachmittag, 3. Mai, verhängt worden.



Von den 16 Bewohnern der Unterkunft, die im Lindner Congress Hotel untergebracht worden sind, ist einer inzwischen aufgrund seines Gesundheitszustandes auf die Intensivstation verlegt worden. Im Hotel können die verbliebenen 15 separiert untergebracht, bei Bedarf ärztlich betreut und somit weitere Ansteckungen vermieden werden. Sollten weitere Bewohner von Düsseldorfer Flüchtlingsunterkünften positiv auf Covid-19 getestet werden, wird das Lindner Hotel zusätzliche Zimmer und notwendige Nebenflächen zur Verfügung stellen.



Oberbürgermeister Thomas Geisel freut sich über die gute Zusammenarbeit: „Das Beispiel der schnellen Umsetzung der Quarantäne in der Flüchtlingsunterkunft in Mörsenbroich zeigt, wie gut das Krisenmanagement in der Landeshauptstadt funktioniert. Besonders froh bin ich, dass ein Düsseldorfer Unternehmen wie die Lindner Unternehmensgruppe uns dabei so großartig unterstützt. Das zeigt wieder einmal, wie unsere Stadt in Krisenzeiten zusammenhält. Allen Erkrankten wünsche ich schnelle Genesung.“



„Als Familienunternehmen ist es für uns selbstverständlich, nicht nur in dieser Krisenzeit Solidarität zu zeigen. Zudem verbindet uns eine sehr lange Verbundenheit mit der Stadt Düsseldorf“, erklärt Otto Lindner, Vorstand der Lindner Hotels AG. So konnten kurzfristig Hotelzimmer zur Verfügung gestellt werden. Die bereits gebuchten Gäste werden auf das Lindner Hotel Airport und das „me and all hotel“ in der Innenstadt umgebucht.