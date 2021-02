Deutsche Investment zahlt 160 Mio. Euro für Dresdner Altmarkt Karree

Deutsche Investment KVG hat das Altmarkt Karree, eines der bekanntesten Kulturdenkmäler Dresdens, von der Quantum Immobilien KVG erworben. Der Kaufpreis für das Objekt mit einer Gesamtmietfläche von ca. 39.500 m² soll laut Marktinformationen bei knapp 160 Mio. Euro gelegen haben.

