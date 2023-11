Quantum und Strategis starten Vermietung im Smyles

Die Strategis AG übernimmt für Quantum die Vermietung und Verwaltung für 537 Wohnungen im Neubauprojekt Smyles in Berlin-Schöneberg.

.

Das Neubauprojekt umfasst fünf Gebäude mit rund 23.700 m² Wohnfläche und 135 Pkw-Stellplätzen in zwei Tiefgaragen. Mit dem Mix aus 1- bis 3-Zimmer-Wohnungen und Wohnflächen von 27 bis 91 m² bieten die Einheiten ein breites Angebot für das stark nachgefragte Segment flächeneffizienter Mietwohnungen. Alle Wohnungen verfügen über einen Balkon, eine Dachterrasse oder einen eigenen Vorgarten mit Südausrichtung. Die Fertigstellung des Smyles ist für Ende 2024 geplant. Strategis startet am 24. November 2023 mit der Vermietung der ersten Wohnungen, die voraussichtlich im April 2024 bezugsfertig sind. Mit Verwaltungsbeginn ist das Quartiersmanagement mit einem Büro vor Ort vertreten, zudem bietet eine Quartiersapp für das Smyles schnelle Kommunikation und Services.



„Die 537 neuen Mietwohnungen in der Friedenauer Höhe sind in Bezug auf Verkehrsinfrastruktur und Nahversorgung zentral gelegen und passgenau auf die Nachfrage am Berliner Wohnungsmarkt zugeschnitten. Wir sprechen damit viele Zielgruppen an. Hierzu zählen insbesondere Young Professionals, Singles, Paare, Studierende und junge Familien“, erklärt Knut Sieckmann, Geschäftsführer von Quantum.



Das Projekt Smyles ist Teil des neuen Stadtquartiers Friedenauer Höhe. Im Zentrum des Quartiers erstreckt sich auf rund 10.000 m² ein großer öffentlicher Park mit Freizeit- und Erholungsflächen. Ein öffentlicher Radweg schafft eine Ost-West-Verbindung durch die nahezu autofrei konzipierte Anlage. In unmittelbarer Nähe befinden sich fußläufig die S- und U-Bahnhaltestellen Bundesplatz und Innsbrucker Platz sowie der weitläufige Volkspark Wilmersdorf.