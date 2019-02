Quantum überschreitet 6 Mrd. Euro Marke bei den Assets under Management

Die 2005 gegründete Quantum Immobilien Kapitalverwaltungsgesellschaft (QIK) betreut mittlerweile ein Immobilienvermögen von rund 6,4 Mrd. Euro. Dies teilte das Unternehmen heute mit. Durch zahlreiche Ankäufe und Bestandsentwicklungen sind die Assets under Management im Jahr 2018 deutlich gestiegen. Insgesamt befinden sich über 300 Objekte im Management von Quantum, wovon der Großteil auf die Metropolregionen der Top 7 in Deutschland entfällt. Den Schwerpunkt bilden Büro- und Wohnimmobilien, ergänzt um Einzelhandelsobjekte sowie Parkhäuser.

.

In 2018 wurden von der QIK Immobilien im Wert von rund 700 Mio. Euro angekauft, die Verkäufe hatten ein Volumen von insgesamt rund 160 Mio. Euro. Im Rekordjahr 2017 belief sich das Transaktionsvolumen auf 1,2 Mrd. Euro, wovon 920 Mio. Euro auf Ankäufe entfielen. Damit sind die Assets under Management allein in diesen zwei Jahren um rund ein Drittel gestiegen. Die Vermietungsleistung bei Büro- und Einzelhandelsflächen betrug in 2018 rd. 210.000 m².



Für 2019 plant Quantum den Kurs konsequent fortzusetzen und weiterhin attraktive Investitionsmöglichkeiten für die Investoren zu generieren.