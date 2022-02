Quantum übergibt Heinrich Campus an Deloitte

Die Quantum Immobilien AG hat nach zweieinhalb Jahren Bauzeit den Heinrich Campus in Düsseldorf fertiggestellt. Gestern hat das Unternehmen eine ihrer größten Projektentwicklungen in der Rheinmetropole an den Hauptmieter Deloitte übergeben.

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hatte 2018 einen Mietvertrag für insgesamt 35.500 m² Bürofläche auf dem Campus an der Heinrich-Ehrhardt-Straße 61 unterzeichnet [wir berichteten]. Quantum hat das Vorhaben mit mehr als 36.000 m² Mietfläche, 600 PKW-Stellplätzen und mehr als 500 Fahrradstellplätzen in Zusammenarbeit mit der Hochtief Infrastructure GmbH von der Bauausführung und einem sehr großen Team von Ingenieuren und Architekten sowie der Bauleitung und dem Mieter Deloitte termingerecht fertigstellen können.



Die Mitarbeiter der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft werden die modernen Flächen sukzessive beziehen. Von Umkleide- und Duschräumen für Fahrradfahrer sowie einer Elektroinfrastruktur für E-Bikes und E-Autos bis hin zu digitalen Buchungssystemen für Parkplätze, Büroarbeitsplätze und Besprechungsräume, erwartet die Mitarbeiter ein technisch hochmodernes Gebäude mit Wohlfühlcharakter in Lounge-Ecken, hochwertiger Innenausstattung sowie begrünten Innenhöfen. Weiterhin wird es ein gastronomisches Angebot mit Showcooking und regionaler Küche geben.



Quantum hat bei der Entwicklung des Heinrich Campus von Anfang an den Fokus auf eine nachhaltige Planung und Umsetzung gelegt. Eine Dachbegrünung speichert das anfallende Regenwasser und fördert durch die natürliche Verdunstung ein gutes Mikroklima in der Umgebung. Die hochmoderne Gebäudehülle und Fenster mit 3-fach-Verglasung sowie hohem Lichttransmissionsgrad tragen zur positiven CO2-Bilanz bei. Recyclingfreundliche, leicht rückbaubare Materialien sowie die Verwendung nachwachsender Rohstoffe ergänzen den nachhaltigen Ansatz der Ökoeffektivität und der Cradle-to-Cradle Idee. Das Gebäude wird DGNB Gold zertifiziert werden.