Quantum steigert AuM auf 11,3 Milliarden Euro

Die Quantum Immobilien KVG hat ihr verwaltetes Immobilienvermögen im vergangenen Jahr erneut ausgebaut. Im Dezember 2022 lagen die Assets under Management bei 11,3 Milliarden Euro - ein Plus von 1,3 Milliarden Euro im Vergleich zum Vorjahresmonat. Den Schwerpunkt bilden weiterhin Wohn- und Büroimmobilien, ergänzt um die Assetklassen Einzelhandel, Healthcare, Light Industrial sowie Parken.

.

Am stärksten gewachsen sind im vergangenen Jahr die Assetklassen Wohnen (+ 460 Mio. Euro) und Healthcare (+ 500 Mio. Euro). Die drei größten Transaktionen bildeten die Ankäufe der urbanen Quartiere „Jazz“ in der Hamburger Hafen-City [wir berichteten] und „Königsteiner Höfe“ im Taunus sowie der Erwerb eines Parkhausportfolios in den Niederlanden [wir berichteten].



Der Bereich Healthcare verdankt sein deutliches Wachstum der Übernahme des Münchener Investmentmanagers SHI Management durch Quantum im September [wir berichteten]. Unter der zukünftigen Marke Quantum SHI werden aktuell drei Fonds für Gesundheits- und Pflegeimmobilien verwaltet.



„Trotz des turbulenten Marktumfelds konnten wir unseren Wachstumskurs weiter konsequent fortsetzen. 2023 wird mit Sicherheit ein herausforderndes Marktumfeld bleiben“, sagt Philipp Schmitz-Morkramer, Co-Gründer und Vorstandsmitglied von Quantum.