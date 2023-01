Quantum startet Vermietung des Quartiers Ipanema

Quantums jüngstes Wohnprojekt, das auf dem Areal der ehemaligen „Post-Pyramide“ entsteht, nähert sich der Fertigstellung. Ab Mai können die ersten Mieter einziehen. Daher startet der Investor jetzt mit der Vermietung der 366 freifinanzierten Mietwohnungen. Insgesamt umfasst das Projekt am Überseering 523 Mietwohnungen.

