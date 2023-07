Quantum sieht Chancen für Immobilienbranche in Krisenzeiten

Zinswende, Rekordinflation, Klima- und Energiekrise fordern die gesamte Immobilienwirtschaft heraus. Quantum wagt einen Blick in Richtung Zukunft und zeigt eine neue Perspektive auf. „Aus der aktuellen multiplen und tiefgreifenden Krisensituation lassen sich gleich mehrere Chancen für eine nachhaltige und resiliente Immobilienwirtschaft ableiten“, sagt Dr. André Scharmanski, Leiter Quantum Research. Insgesamt hat Quantum in einer Studie sechs Chancen für die Immobilienbranche in Krisenzeiten identifiziert.

1. Fokus auf energetisch effiziente Immobilien im Einkauf



Die Energiekrise wird immer mehr zu einem Katalysator für die Energiewende im Gebäudesektor. Warum? Die zunehmende energetische Ausdifferenzierung (z.B. in Form von Bewertungsabschlägen) und die Regulierung (Stichwort stranding assets) zwingen die Immobilienakteure zum Handeln. Insbesondere im Einkauf liegt daher der Fokus auf der Energieeffizienz von Immobilien, die nach Quantum Research-Analyse heute schon als Argument für Preisverhandlungen eingesetzt wird.



2. Develop-to-Green-Strategien im Bestand



Gleichzeitig gewinnt die Bestandssanierung an Bedeutung. ESG-Knowhow und ganzheitliche Asset Management Kompetenzen rücken zunehmend in den Fokus. Egal wie nachhaltig Neubauten gestaltet werden, ohne wirkungsvolle Fortschritte bei Bestandsobjekten kann die Immobilienwirtschaft keinen entscheidenden Beitrag zu den Klimazielen leisten.



3. Modulares und serielles Bauen und Sanieren als Investmentchance



Die Baubranche erhofft sich durch serielle und modulare Verfahren einen Geschwindigkeitsschub sowie Kosteneinsparungen. Auch die Bundesregierung setzt stärker auf das Bauen und Sanieren mit vorgefertigten Teilen, denn diese Bauweisen bieten gute Voraussetzungen, um besonders nachhaltige Gebäude mit hohem Energieeffizienzstandard und positiver Ökobilanz zu errichten.



4. Stärkere Berücksichtigung der grauen Energie bei Investmententscheidungen



Die Klimabilanz eines sanierten Bestands kann gleich oder sogar besser sein als die eines Neubaus. Berechnungen belegen, dass bis zu 80 % der Emissionen auf die Konstruktionsphase bzw. Herstellung von Baustoffen entfallen. Hierzu wurden Klimabilanzen von Gebäuden über den gesamten Lebenszyklus hinweg betrachtet. Die Emissionen im Betrieb, die durch Wärmeerzeugung und Stromverbrauch entstehen, machen je nach Baujahr im Vergleich nur einen geringen Teil aus.



5. Stärkere Anreize zur Investition in geförderten Wohnungsbau



Während der jahrelangen Niedrigzinsphase waren öffentliche Förderkredite gegenüber marktüblichen Krediten für viele Investoren nicht attraktiv. Die Zahl der geförderten Neubauten ist entsprechend gesunken. Eine Hochrechnung von Quantum Research zeigt: 2021 ist in Deutschland alle elf Minuten eine geförderte Wohnung vom Markt verschwunden, aber nur alle 24 Minuten eine neue hinzugekommen. Nun hebt der Zinsanstieg den Anreiz zur Investition in geförderten Wohnungsbau, denn die regionalen Förderdarlehen sind deutlich günstiger als die Kredite für freifinanzierten Wohnungsbau.



6. Großstädte und deren Umland bleiben nachhaltig attraktive Investmentstandorte



Nach der Pandemie hat die Wohnungsnachfrage in Städten wieder neuen Schwung erfahren. Im Kontext der Zins- und Energiewende ist darüber hinaus von einer rückläufigen Zersiedlung auszugehen. Wesentlicher Grund sind die drastisch gestiegenen Bauzinsen, die bereits im vergangenen Jahr zu einem Rückgang der Bauzusagen für Einfamilienhäuser um 25 % führten. Das betrifft vor allem „Schwellenhaushalte“, die in der Niedrigzinsphase am Rande der Speckgürtel gerade so Eigentum finanzieren konnten. Ein weiterer Faktor: Die CO2-Bilanz von Haushalten in zersiedelten Vorstädten ist 2- bis 4x höher als in innerstädtischen Vierteln.



„In Krisenzeiten ist es wichtig, trotz aller Verwerfungen die stetige Weiterentwicklung nicht aus dem Blick zu verlieren. Es geht darum, die Krise als guten Moment zu nutzen, um einen Wandel einzuleiten. Das gilt auch für die Immobilienwirtschaft und insbesondere für das Thema Nachhaltigkeit. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt zum Handeln“, sagt Dr. André Scharmanski.